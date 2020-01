Die Stadtwerke München (SWM) betreiben nun auch die Stromnetze in Aschheim, Feldkirchen, Garching und Kirchheim. Zum Jahresbeginn hat der Geschäftsbereich Infrastruktur des Versorgers das Gebiet von Bayernwerk-Netz übernommen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Der Betreiberwechsel wurde bereits 2018 mit Gründung der Regio-Netz München durch die Stadtwerke und Bayernwerk besiegelt.

Die Kommunen und die Versorger hätten dafür einige Hürden überwinden müssen. Die Regio-Netz München umfasst heute ein 1340 Kilometer langes Stromnetz in sieben Städten und Gemeinden nördlich und östlich von München. Neben den vier Netzen, die von den Stadtwerken betrieben werden, bleibt Bayernwerk in Unterföhring, Oberschleißheim sowie in Karlsfeld im Landkreis Dachau weiterhin der Netzbetreiber.

In Garching, Aschheim, Kirchheim und Feldkirchen sind die Stadtwerke jetzt für den Betrieb von 730 Kilometern Stromnetz, 370 Trafostationen und 7900 Hausanschlüssen zuständig. Geschäftsführer Stefan Dworschak zeigt sich erfreut, dass sein Unternehmen in den vier Kommunen neben dem Erdgas- auch das Stromnetz betreibt. Aschheims Bürgermeister Thomas Glashauser (CSU), sein Parteikollege Maximilian Böltl aus Kirchheim, Garchings Rathauschef Dietmar Gruchmann und Werner van der Weck aus Feldkirchen (beide SPD) setzen ebenfalls auf gute Kooperation.

Garching sei mit München, den Stadtwerken sowie deren Töchtern MVG und SWM-Infrastruktur seit vielen Jahren eng verbunden. Die Bündelung der Sparten Strom, Erdgas und Trinkwasser in einer Hand erleichtere die Zusammenarbeit, so Gruchmann. Für Kunden ändere sich so gut wie nichts, ihre Stromverträge blieben unverändert, heißt es. Insgesamt betreibt die SWM-Infrastruktur nun die Stromnetze von 13 Städten und Gemeinden der Region und in München.