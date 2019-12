Die Stadt Garching trägt auch im kommenden Jahr ihren Teil dazu bei, dass die Mittagsbetreuung in den Grundschulen Ost und West funktioniert. Einstimmig wurde im Hauptausschuss ein Zuschuss in Höhe von 131 572 Euro beschlossen, den die Nachbarschaftshilfe als Betreiber der Mittagsbetreuung beantragt hatte. Beide Betreuungen seien voll belegt, in der Grundschule West seien sogar acht Kinder mehr aufgenommen worden, um den Bedarf zu decken. Bei der Berechnung des Zuschusses sind Einnahmen und Ausgaben aufgelistet. Insgesamt koste die Betreuung in beiden Schulen 239 760 Euro, wobei die Personalkosten mit 167 800 Euro den Löwenanteil ausmachen. Dagegen stehen Einnahmen wie die Beiträge mit 56 250 Euro, Essensgeld von 32 000 Euro, einem Zuschuss der Regierung von Oberbayern von knapp 20 000 Euro, und eben der Beitrag der Stadt. Die gestiegenen Kosten im Personalbereich werden auf tarifvertragliche Erhöhung der Löhne und eine zusätzliche Küchenkraft zurückgeführt. Der städtische Zuschuss hat sich laut Kämmerer Heiko Janich im Vergleich zum Vorjahr etwa um ein Prozent erhöht.