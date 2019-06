28. Juni 2019, 21:59 Uhr Garching Sinfoniker unter neuer Leitung

Mit einem anspruchsvollen Programm und großen Emotionen hat das Garchinger Sinfonieorchester seinen Dirigenten Aris Blettenberg im März nach gut drei Jahren Zusammenarbeit verabschiedet. Nun wird das ambitionierte Laien-Ensemble, das aus Studenten, Mitarbeitern der Garchinger Forschungsinstitute sowie Mitspielern aus München und dem nördlichen Umland besteht, erstmals unter der Leitung seines Nachfolgers Gabiz Reichert konzertieren. Der junge Schweizer Dirigent hat mit dem Orchester ein spannendes Programm eingeübt: Bei seinem Premierenkonzert am Mittwoch, 10. Juli, werden im Bürgerhaus Garching die Coriolan Ouvertüre von Ludwig van Beethoven, zwei Werke des finnischen Komponisten Jean Sibelius und die Sinfonie Nr.6 D-Dur von Antonín Dvořák erklingen. Jannis Rieke wird den Solopart in der Romanze für Viola und Orchester von Max Bruch übernehmen. Der 1994 in Winterthur geborene Gabiz Reichert studiert seit 2013 an der Hochschule für Musik und Theater beim finnischen Pianisten Antti Siirala. Für das Konzert des Garchinger Sinfonieorchester sind Karten erhältlich über Sylvia Bauer, Tel. 089/961 42 65 oder www.garchinger-sinfonieorchester.de.