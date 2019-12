Ob von Grünwald nach Pullach, von Studentenstadt nach Unterföhring oder vom Garchinger Forschungszentrum Richtung Hallbergmoos und von Garching zur Dülferstraße nach München. Allein im Landkreis München werden fast zehn mögliche Seilbahn-Trassen angedacht. Verkehrsfachmann Thomas Kantke, auch aktiv bei der Initiative S 7 Ost plus, diskutiert in Garching am Montag, 16. Dezember, mit der stellvertretenden Landrätin Annette Ganssmüller-Maluche und Bürgermeister Dietmar Gruchmann (beide SPD) darüber. Die Veranstaltung "Zum in die Luft gehen ... Mit der Seilbahn über den Verkehr hinweg schweben?!" findet im Römerhoftheater statt. Beginn: 19.30 Uhr.