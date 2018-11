5. November 2018, 22:12 Uhr Garching Schrotträder werden entfernt

Wer ein altes Fahrrad an den U-Bahnstationen in Garching, Hochbrück oder am Forschungszentrum stehen hat, muss aufpassen. Um Platz zu schaffen, werden Mitarbeiter der P+R Park & Ride GmbH an den U-Bahn-Stationen "offensichtlich herrenlose Altfahrräder" am Montag, 12. November, entfernen. Entsprechende Hinweise werden an den Fahrradabstellanlagen angebracht. Sollte ein Rad versehentlich entfernt werden, können Bürger sich an die P+R Park & Ride GmbH (Telefon 089/ 32 46 47 48 wenden.