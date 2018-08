29. August 2018, 21:51 Uhr Garching Schmackhafte Geschichte

Garching taucht 915 das erste Mal unter dem Namen "Gouvirihhinga" in den Besitzurkunden des Klosters Tegernsee auf. Vermutlich ist die Stadt aber noch viel älter. Mehr über die Geschichte können Interessierte bei einer Führung erfahren, die mit einer Schmankerlverkostung kombiniert wird. Sie findet am Samstag, 3. Oktober, statt. Nach einem Begrüßungstrunk am Rathausplatz um 10 Uhr entdecken die Teilnehmer an verschiedenen Stationen historische und kulinarische Seiten Garchings. Karten für die zweistündige Tour kosten jeweils 24 Euro und sind im Vorverkauf beim großen Markttag am Samstag, 1. September, am Rathausplatz von 9 Uhr an erhältlich. Die Teilnehmerzahl ist auf 25 Personen begrenzt. Veranstalter der Führung ist der Verein lebendige Ortsmitte Garching, der auch den Markttag organisiert.