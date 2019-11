Pfarrer Rainer Maria Schießler wird als nächster Gast auf dem Blauen Kanapee in Garching Platz nehmen. Schießler gehört wohl zu den bekanntesten Pfarrern im Münchner Raum und er ist Bestsellerautor, ein Mann mit vielen unkonventionellen Ideen. So führte er beispielsweise die "Viecherlmesse" ein und wurde auch deswegen so bekannt, weil er lange Jahre beim Oktoberfest kellnerte. Am Mittwoch, 13. November, von 20 Uhr an wird er sich im Pfarrsaal von St. Severin, Poststraße 8, mit dem BR-Journalisten Jürgen Schleifer über sein Leben und seinen Glauben unterhalten. Musikalisch begleitet Giuseppe Scarpa am Klavier den Abend.