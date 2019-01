28. Januar 2019, 21:45 Uhr Garching Schäffler in Garching

Gleich dreimal sind in den nächsten Wochen die Schäffler zu Gast in Garching. Am Samstag, 2. Februar, tanzen die Ismaninger Schäffler von 11 Uhr an auf dem Bauernmarkt, am Samstag, 23. Februar, tritt dort um 12 Uhr die Schäfflerzunft Kirchheim auf. Diese kommt erneut am Faschingsdienstag, 5. März. Von 15 Uhr an geben die Schäffler beim Faschingstreiben auf dem Bürgerplatz eine Vorstellung.