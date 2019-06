4. Juni 2019, 21:56 Uhr Garching Rund ums Schaf

Wie klappt es wohl, ein Schaf zu melken oder ein Lämmchen mit der Flasche zu füttern? "Auf zu neuen Schafen!" ist die Spieleaktion am Fröttmaninger Berg überschrieben. Sie wird von der pädagogischen Aktion Spielkultur veranstaltet. Dabei dürfen Kleine und Große das Schäferleben kennenlernen. Die Kinder machen Lagerfeuer, backen selbst Brot und stellen eigenen Frischkäse mit Kräutern aus der Umgebung her. Bei Regen bietet eine Jurte Schutz, dort werden Schäfergeschichten erzählt. Zu finden ist die Schäferei neben der Heilig-Kreuz-Kirche, Kurt-Landauer-Weg 8, in München. Ein kostenfreies Familienprogramm ohne Anmeldung gibt es von Dienstag, 18., bis Samstag, 22. Juni, jeweils von 14 bis 18 Uhr für Kinder von vier Jahren an.