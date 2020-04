Der Termin steht: Das 15. Garchinger Repair-Café vom Verein Lebendige Ortsmitte Garching und der Volkshochschule Nord kann am Samstag, 30. Mai, von 14 bis 17 Uhr im Gemeindesaal der evangelischen Laudatekirche am Martin-Luther-Platz 1 stattfinden. Repariert werden Spielzeug, Haushalts- und Musikgeräte, Dekoartikel, Textilien, Kleidung, Fahrräder und vieles mehr. Besucher werden gebeten, die gebotenen Abstandsregeln einzuhalten. Weitere Informationen gibt es per E-Mail an kontakt@lebendiges-garching.de und bei Ulrike Haerendel (Telefon: 089/320 67 01).