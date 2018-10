5. Oktober 2018, 22:15 Uhr Garching Reden über Antisemitismus

"Muslimischer Antisemitismus: Eine Gefahr für den gesellschaftlichen Frieden in Deutschland?" - der Politik- und Kulturwissenschaftler David Ranan gibt in seinem gleichnamigen Buch Antworten. Er stellt am Dienstag, 9. Oktober, 19.30 Uhr, sein Werk in der Stadtbücherei Garching vor und diskutiert mit Gästen. Eintritt kostenlos.