"Hate Slam - Hasspost an die SZ-Redaktion" ist der Titel einer Online-Veranstaltung der Stadtbücherei Garching in Kooperation mit der VHS Nord am Donnerstag, 28.Mai, von 19.30 Uhr bis 21 Uhr. Die SZ-Redakteure Max Hägler und Roman Deininger zitieren und kommentieren die wüstesten Beschimpfungen, die sie bislang erhalten haben, mal heiter und mal ernst. Sie geben einen kleinen Werkstattbericht aus dem Auge des Shitstorms und gehen der Frage nach, woher der Hass kommt, der unsere Gesellschaft in nicht gekannter Weise spaltet. Im Anschluss stehen beide für eine Diskussion mit dem Publikum zur Verfügung. Wer sich für den Online-Vortrag anmeldet, erhält den Zugangslink automatisch zugesendet.