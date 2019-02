20. Februar 2019, 21:35 Uhr Garching Radweg gesperrt

Der Radweg entlang dem Isar-Schleißheimer-Kanal in Dirnismaning ist an diesem Donnerstag, 21. Februar, nicht befahrbar. Grund für die Sperrung seien einige Baumfällungen, die das Wasserwirtschaftsamt im Rahmen der Verkehrssicherung an diesem Tag durchführen müsse, eine Pressemeldung des Rathauses.