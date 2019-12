Das neue Veranstaltungsprogramm des Seniorentreffs der Stadt Garching für das erste Halbjahr 2020 ist erschienen. Senioren können wählen aus einer Mischung an Veranstaltungen und Kursen, die sich an alle Bürger vom 60. Lebensjahr an richtet. Beispielsweise gibt es Tagesfahrten zur Landesausstellung nach Regensburg oder zum Industriemuseum in Lauf an der Pegnitz, geplant sind Besuche des Sisi-Schlosses Unterwittelsbach sowie der Riedelglashütte bei Kufstein. Wer es sportlicher mag, kann bei den Wanderungen fündig werden. Eine führt von Weilheim ins Kloster Polling, eine andere von Pasing nach Stockdorf, um nur einige zu nennen. Wie immer wird es wieder Diavorträge geben über Kanada, Ägypten, Sri Lanka, Nepal und die Steiermark. Zu den verschiedenen Jahreszeiten und Festen gibt es Veranstaltungen. Das Programmheft liegt von sofort an kostenlos im Foyer des Rathauses, im Seniorentreff, in der VHS und in der Stadtbücherei bereit. Anmeldungen zu den Veranstaltungen sind vom 7. Januar an möglich und werden von 8.30 bis 12 Uhr angenommen; ebenso an den folgenden Tagen zu den üblichen Büroöffnungszeiten Dienstag und Donnerstag zwischen 10 und 12 Uhr.