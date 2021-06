Der katholische Garchinger Pfarrer Michael Ljubisic feiert am Dienstag, 29. Juni, 25. Pfarrjubiläum. Aus diesem Anlass findet nach einer Eucharistiefeier in St. Severin ein Empfang auf dem Kirchplatz statt. Ljubisic wurde am 29. Juni 1996 als Spätberufener im Dom zu Freising zum Priester geweiht und beging am folgenden Tag in seiner Heimatpfarrei Traunreut die Primiz. Nach Stationen als Kaplan in München-Freimann und München-Berg am Laim war er Pfarrer in Mühldorf und Trostberg. Seit September 2012 wirkt er in Garching. Für den Festgottesdienst mit besonderer musikalischer Begleitung wird um Reservierung beim Pfarrbüro unter Telefon 089/326 74 20 gebeten. Bei günstiger Witterung gibt es auch Außenplätze auf dem Kirchplatz.