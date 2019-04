5. April 2019, 21:41 Uhr Garching Pfarrei im Dialog

Die katholische Pfarrgemeinde St. Severin veranstaltet nach acht Jahren wieder eine Pfarrversammlung. Am Sonntag, 7. April, gibt es nach dem Zehn-Uhr-Gottesdienst im Pfarrsaal ein Fastenessen etwa von 11 Uhr an, organisiert von den Pfadfindern. Die Versammlung startet dann um 11.30 Uhr. Den Schwerpunkt legt der Pfarrgemeinderat auf die Frage: Wie kann die Gemeinde für Zugezogene und nicht Gläubige einladend werden? Außerdem wird Pfarrer Michael Ljubisic die Situation der Pfarrgemeinde und aktuelle Themen aus der Kirchenverwaltung vorstellen. Die Vorsitzende des Pfarrgemeinderats, Nicola Gerhardt, berichtet über aktuelle Projekte. In den nächsten Monaten soll ein Leitbild entstehen, wie die Gemeinde offener werden kann.