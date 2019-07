30. Juli 2019, 21:40 Uhr Garching Pendelzüge und Busse

Weil in Hochbrück vier Weichen erneuert werden müssen, kommt es auf der Linie der U 6 zwischen Fröttmaning und Garching-Forschungszentrum in den Sommerferien zwei Wochen lang zu Einschränkungen. Von Donnerstag, 1., bis Freitag, 16. August, um circa 15 Uhr fahren zwischen Fröttmaning und Garching sowie zwischen Garching und Garching-Forschungszentrum Pendelzüge im 20-Minuten-Takt. Zur Weiterfahrt müssen Fahrgäste sowohl in Fröttmaning als auch in Garching umsteigen. Im Spätverkehr nach 22.30 Uhr ersetzen Busse die U 6 zwischen Fröttmaning und Garching-Forschungszentrum. Fahrgäste sollten für die Strecke deutlich mehr Zeit als üblich einplanen. Die MVG informiert unter anderem mit Tickertexten und Aushängen an den Haltestellen über die Einschränkungen. Informationen zu allen Betriebsänderungen gibt es auch im Internet auf www.mvg.de, in der App "MVG Fahrinfo München" sowie an der MVG-Hotline unter 0800/344 22 66 00 (gebührenfrei).