In Garching steigt am Freitag, 31. Juli, ein Open-Air-Kinoevent. Gezeigt wird im Theatron der Musikschule der Film "Der Ballon" von Michael Bully Herbig aus dem Jahr 2018 mit Friedrich Mücke, Karoline Schuch und David Kros in den Hauptrollen. Einlass ist um 21 Uhr, die Vorführung beginnt dann um 21.30 Uhr. Der Eintritt zu der Veranstaltung des Kulturreferats und der Musikschule der Stadt sowie der Volkshochschule ist frei, Spenden werden angenommen. Es gibt Snacks und Getränke. Wegen Corona ist das Platzangebot begrenzt, die Teilnahme ist nach Anmeldung per E-Mail an kontakt@lebendiges-garching.de möglich Bei Regen fällt die Veranstaltung aus.