30. Oktober 2018, 21:57 Uhr Garching Nacht der Tracht

Ab ins Dirndl und die Lederhosn. Am Samstag, 10. November, findet von 19 Uhr an im Neuwirtsaal des Gasthofs Neuwirt in der Münchener Straße 10 die "Garchinger Nacht der Tracht" statt. Veranstaltet wird sie vom Heimatverein Garching und dem Gasthof Neuwirt, die sich auf "zünftige Party-Stimmung mit Live-Musik und Barbetrieb zu späterer Stunde" freuen. Und weil es um die Tracht geht, gibt es für "Madln und Buam" mit besonders schönen Lederhosen und Dirndln bei der Prämierung auch etwas zu gewinnen. Karten für die Garchinger Nacht der Tracht gibt es ab sofort im Vorverkauf beim Neuwirt in Garching.