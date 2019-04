3. April 2019, 22:12 Uhr Garching Mit Vollgas gegen Einsatzkräfte

Autofahrer widersetzen sich Straßensperre

Bei einem Einsatz im Garchinger Gewerbegebiet Hochbrück ist am Mittwoch ein Feuerwehrmann offensichtlich von einem Verkehrsteilnehmer massiv bedroht und in Gefahr gebracht worden. Wie seitens der Feuerwehr zu erfahren war, wollte sich ein Autofahrer nicht an die Straßensperre halten, welche die Einsatzkräfte eingerichtet hatten, nachdem aus einem defekten Lastwagen etwa 200 Liter Diesel ausgelaufen waren. Kommandant David Ward hatte mit seinem Einsatzfahrzeug am Kreisverkehr nahe dem Business Campus Garching die Abbiegung zur Nordumfahrung von Garching gesperrt. Nach Darstellung der Feuerwehr überholte ein Autofahrer die Kolonne vor der Absperrung und reagierte auch nicht auf Hand- und Armzeichen. Vielmehr habe er Vollgas gegeben und erst unmittelbar vor dem Kommandanten abgebremst. Bei dem folgenden lauten Disput soll der Mann den Einsatzleiter der Feuerwehr bedroht haben. Die Feuerwehr notierte das Kennzeichen des Wagens und leitete rechtliche Schritte ein. Später versuchte an gleicher Stelle ein weiterer Autofahrer trotz Absperrung und Hinweisen der Einsatzkräfte über die Gegenfahrbahn auf die Umgehungsstraße zu gelangen.