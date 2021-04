Die Stadt Garching stellt ihren ehrenamtlichen Kommunalpolitikern künftig Corona-Schnelltests zur Verfügung, wenn diese eine Sitzung des Stadtrats oder eines Ausschusses besuchen. Damit will die Stadt neben dem bereits bestehenden Hygienekonzept einen weiteren Schritt beim Infektionsschutz gehen. Auch Bürgerinnen und Bürger, die das politische Geschehen in den öffentlichen Sitzungen mitverfolgen wollen, können sich einem freiwilligen Corona-Test unterziehen; zum Beispiel werden an der Schnelltest-Station beim Business Campus, bei der Isar Apotheke sowie an der kommunalen Teststation an der Umgehungsstraße 2 (Termine unter www.coronatest-garching.de) kostenfreie Bürgertests angeboten.