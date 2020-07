Protest im Münsterland: Der Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU) unterstützt die Bürgerinitiative "Kein Atommüll in Ahaus". Auch die abgebrannten Brennelemente des Garchinger Forschungsreaktors sollen nach Ahaus gebracht werden. Die Bürgerinitiativen kritisieren die jüngste Entscheidung der Bezirksregierung Münster zur Lagerung von "schwach- und mittelradioaktivem Müll" in Ahaus. Danach soll die ursprünglich für zehn Jahre erteilte Genehmigung bis zum Jahr 2057 verlängert werden, und das, obwohl laut Ahauser Bürgerinitiative die Entsorgungskommission in ihren Leitlinien davon ausgeht, dass die Sicherheit solcher Abfälle nur in einem Zeitraum von 20 Jahren gewährleistet sei. Die Bürgerinitiative befürchtet, "dass die jetzige Genehmigung gleichzeitig ein Türöffner für die weitere Umwandlung des Ahauser Zwischenlagers in ein Dauerlager für Atommüll wird", wie sie in einer Mitteilung schreibt. Deswegen ruft sie am Sonntag, 26. Juli, zu einer Protestmahnwache vor dem Atommüll-Lager auf.