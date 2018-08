3. August 2018, 21:56 Uhr Garching Lesestunden in den Ferien

Die Stadtbücherei lädt auch in der Ferien jeden Donnerstag von 15.45 bis 16.45 Uhr zur Vorlesestunde. Kinder von vier bis acht Jahren können in der Leseecke der Kinderbücherei kostenlos zuhören und malen. Teilnahmekarten sind an der Infotheke abzuholen. Aus Platzgründen können Eltern nicht an der Veranstaltung teilnehmen, sondern werden gebeten, sich in der restlichen Bücherei aufzuhalten.