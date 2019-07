30. Juli 2019, 21:40 Uhr Garching Kreuzung bleibt gesperrt

Die Freigabe der Kreuzung von Schleißheimer und Maier-Leibnitz-Straße in Garching verzögert sich. Der Bau einer Verstärkerleitung der Energie-Wende Garching wird länger dauern als zunächst erwartet. Dementsprechend bleibt auch die Einbahnstraßenregelung in der Schleißheimer Straße in Richtung Osten erhalten. Die Stadt Garching geht derzeit davon aus, dass die Sperrung des Kreuzungsbereichs am 23. August aufgehoben werden kann.