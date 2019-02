18. Februar 2019, 21:42 Uhr Garching Kitas stellen sich vor

Am Samstag, 23. Februar, öffnen 18 Garchinger Kinderbetreuungseinrichtungen von 13 bis 17 Uhr wieder ihre Tore. Familien, Eltern und Kinder sind eingeladen, sich einen Eindruck von den Häusern und deren pädagogischen Konzepten zu verschaffen. Erstmalig wird der neu gebaute katholische Kindergarten St. Severin seine Pforten öffnen. Die Tagesmütter der Nachbarschaftshilfe stellen sich in den Räumen im Königsgarten den Fragen der Besucher. Aktuell laufen die Planungen für den Betrieb eines Naturkindergartens, der in diesem Jahr unweit des Biergartens und des zukünftigen Bürgerparks eröffnet werden soll. Informationen dazu gibt es im Awo-Kinderhaus Regenbogenvilla.