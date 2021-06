Als sich andeutete, dass bald auch Laienchöre wieder ihre Proben würden aufnehmen dürfen, witterte Franz Wagner seine Chance. 2006 hat der inzwischen emeritierte Physiker, Kontrabassist und ehemalige Kantor der Garchinger Laudatekirche den Campus-Chor an der TU gegründet, ein engagiertes Laien-Ensemble, dessen Repertoire sich von zeitgenössischen Werken in deutscher und englischer Sprache bis hin zum klassischen Requiem erstreckt. Mit "Kaspar Hauser - Aenigma aeternum" hat sich der Chor nun gleich einem Großprojekt verschrieben.

Der Münchner Komponist Walter Kiesbauer hat die symphonische Dichtung anlässlich der Kaspar-Hauser-Festspiele in Ansbach 2018 geschrieben. In 13 Bildern wirft das Werk einen musikalischen Blick auf die mythenumwitterte Person Kaspar Hauser und zeichnet mit den ästhetischen Mitteln einer symphonischen Erzählung seine Leidensgeschichte bis zum gewaltsamen Tod 1833 in Ansbach nach. Der Campus-Chor hat das Werk 2019 im Münchner Gasteig sowie in Ingolstadt mit aufgeführt. Ein weiterer geplanter Auftritt musste 2020 wegen der Pandemie ausfallen, heuer soll "Kaspar Hauser" stattdessen unter der Leitung des Komponisten am 16. Oktober zur 800-Jahr-Feier der Stadt Ansbach erklingen. Dafür sucht Chorleiter Wagner noch weitere erfahrene Chorsängerinnen und -sänger in allen Tonlagen, die den Campus-Chor für das Projekt verstärken möchten.

Die Proben finden immer Donnerstagabend in der Laudatekirche in Garching statt, mit viel Abstand und Einsingen im Freien. Der Chor ist ein offenes Angebot, Interessierte müssen nicht an der TU eingeschrieben sein oder arbeiten. Nähere Informationen bei Franz Wagner unter wa.fra.mi@gmail.com.