Auch die Musikschule Garching muss sich weiterhin mit dem Dauerthema Corona auseinandersetzen, und so kann in diesem Schuljahr der "Tag der offenen Tür" mit Konzerten, einem Kinderwettbewerb sowie dem Ausprobieren der Instrumente nicht in gewohnter Form stattfinden. Als Alternative wird aber am Samstag, 26. Juni, einen Informationstag an der Musikschule geben. Interessierte Schülerinnen und Schüler können gemeinsam mit einem Elternteil zwischen 10 und 16 Uhr bei Einzelterminen die Lehrkräfte kennenlernen und sich informieren. Eine Teilnahme ist nur nach erfolgreicher Terminabsprache unter Telefon 089/32 70 56 18 möglich. An der Musikschule Garching unterrichten derzeit 34 Lehrkräfte rund 700 Schüler. Anmeldungen zum Musikunterricht sind jederzeit möglich. Für viele Instrumente sind noch Plätze für das kommende Schuljahr 2021/22 frei. Informationen gibt es auf der Homepage oder per E-Mail an info@musikschule-garching.de.