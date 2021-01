Weil er am Tresor gescheitert ist, hat sich ein Einbrecher am Freitag in einer Garchinger Kita über den Inhalt des Kühlschranks hergemacht. Wie die Polizei berichtet, drang der Täter - vielleicht waren es auch mehrere - zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, 7.20 Uhr, in die Einrichtung in der Straße "Am Mühlbach" ein. Nachdem sich der Tresor nicht öffnen ließ, schmierte er sich ein paar Wurstbrote, bevor er das Gebäude wieder verließ. Die Polizei bittet jetzt um Hinweise möglicher Zeugen. Das zuständige Kommissariat 52 im Münchner Polizeipräsidium ist unter der Telefonnummer 089/2910-0 zu erreichen.