Die Stadt Garching hat eine Hotline für Fragen zum Coronavirus eingerichtet. Bürgerinnen und Bürger können sich an diese Servicestelle wenden, wenn sie Fragen zum neuartigen Virus haben. Etwa, wenn sie wissen wollen: "Wie verhalte ich mich als infizierte oder Kontaktperson? Wo bekomme ich einen Termin für einen Test? Welche Einschränkungen habe ich als Unternehmer?" Städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werden diese Fragen beantworten. Die Stadt weist allerdings ausdrücklich darauf hin, dass wirklich nur Fragen zum Thema Corona entgegen genommen und bearbeitet werden können. Die telefonische Corona-Hotline in Garching ist unter der Telefonnummer 089/32089-470 zu erreichen. Sie ist an Werktagen zu unterschiedlichen Zeiten besetzt: Von Montag bis Mittwoch jeweils zwischen 8 und 16 Uhr, am Donnerstag von 8 bis 18 Uhr und am Freitag von 8 bis 12 Uhr. Es können auch Mails an die E-Mail-Adresse: corona@garching.de geschickt werden.