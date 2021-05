Einen Hoteleinbrecher hat die Polizei in Garching festgenommen. Am Mittwoch vergangener Woche hatte sich ein zunächst unbekannter Mann Zutritt zu einem Hotel verschafft und versucht, mehrere Türen zu öffnen, so die Polizei. Ein Mitarbeiter des Hotels hörte dies und stellte den Mann. Als dieser flüchten wollte, kam es zwischen den beiden zu einem Gerangel, bei dem der 23 Jahre alte Hotelmitarbeiter leicht verletzt wurde. Wenig später wurde der Flüchtige von der alarmierten Polizei festgenommen. Es handelt sich um einen 25-Jährigen aus München. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann mit einem Schlüssel ins Hotel gekommen war, den er bei einem früheren Einbruch Ende April erbeutet hatte. Dann fanden die Ermittler noch heraus, dass der Verdächtige vermutlich einen weiteren Einbruch begangen hatte, einige Tage zuvor in einer Arztpraxis. Dort entwendete er einen geringen Bargeldbetrag.