29. Juli 2018, 21:55 Uhr Garching Heimatsound mit Hundling

Der Münchner Singer-Songwriter "Hundling" gastiert am Freitag, 3. August, mit seiner Band in Garching. Der Gewinner des BR-Heimatsound-Wettbewerbs im Jahr 2015 präsentiert im Restaurant "Mei Wirtshaus", Hohe-Brücken-Straße 29, sein Programm "Gestern oder im 3. Stock". Darin entführt er das Publikum auf eine Reise von München über das Olympiastadion hinaus in die weite Welt. Ein Sound aus Folk, Reggae und Rock mit humorvollen, nachdenklichen Texten. Das Konzert beginnt um 19 Uhr.