Das Werner-Heisenberg-Gymnasium ist für die gute Arbeit seiner Schulbibliothek mit dem Gütesiegel "Treffpunkt Schulbibliothek - Fit in Medien" ausgezeichnet worden. Der bayerische Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) und Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) verliehen das neue Gütesiegel diese Woche bei einem Festakt in der Internationalen Jugendbibliothek auf Schloss Blutenburg an insgesamt 30 bayerische Schulbibliotheken. Das Siegel wird zum ersten Mal verliehen und würdigt Schulbibliotheken für ihre hervorragende Arbeit bei der Förderung der Lese-, Medien-, und Informationskompetenz sowie für die gelungene Verankerung der Schulbibliothek in Unterricht und Schule. Neben dem WHG hat aus dem Landkreis auch das Kurt-Huber-Gymnasium in Gräfelfing das Siegel erhalten.