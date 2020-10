Die Garchinger Grünen laden ein zu einer politischen Radltour. Treffpunkt ist am Samstag, 10. Oktober, an der Westseite des Bürgerparks. Ziele sind die Neubaugebiete in der Kommunikationszone und am Schleißheimer Kanal sowie die Standorte der geplanten Photovoltaik-Anlage, des neuen Wertstoffhofes und der möglichen Windkraftanlage.