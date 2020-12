Die Laudatekirche Garching sagt wegen der Corona-Lage alle Präsenzgottesdienste ab, die am vierten Advent, an Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag im großen Saal des Bürgerhauses hätten stattfinden sollen. Wegen der kürzlich nochmals verschärften Einschränkungen einschließlich Ausgehverbot hätten sich die Pfarrerinnen, der Kirchenvorstand und das Team der Laudatekirche schweren Herzens entschieden, diese Gottesdienste nun ausschließlich virtuell stattfinden zu lassen, wie es in einer Mitteilung heißt. Interessierte können die Online-Gottesdienste mit Pfarrerin Kathrin Frowein am 20. Dezember (Lesung "Heilige Nacht" von Ludwig Thoma) und am 24. Dezember (Krippenspiel) auf dem YouTube-Kanal der Gemeinde mitfeiern (www.laudatekirche.de). Am ersten Feiertag lädt Pfarrerin Katarina Freisleder von 10 Uhr an zu einem Online-Zoom-Gottesdienst ein (Anmeldung per E-Mail an katarina.freisleder@elkb.de oder auf der Laudate-Homepage). Der Sonntagsgottesdienst am 27. Dezember um 10 Uhr findet wieder im Bürgerhaus statt.