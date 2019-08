Ursprünglich sollte das Giftmobil am Mittwoch, 28. August, in Garching Station machen. Nach Mitteilung der Stadtverwaltung muss dieser Termin nun aber ausfallen. Die nächste Möglichkeit, Problemabfälle zu entsorgen, haben die Garchinger dann am Samstag 14. September, von 9 bis 10 Uhr sowie am Mittwoch, 18. September, zwischen 14.15 und 15.15 Uhr.