Die Stadt Garching plant in nächster Zeit einige Baugebiete umzusetzen, in denen in einigen Jahren fast 5000 Menschen leben können. Garchinger, die eine Wohnung oder ein Haus zu mieten, zu kaufen oder im Genossenschaftsbau suchen, könnten eine Chance haben und das Geeignete dort finden. Wer Interesse hat, kann sich von sofort an in die Interessentenliste der Stadt eintragen. Das Formular ist online auf der Homepage der Stadt unter dem Punkt "Bauen und Wohnen" zu finden. Die Stadt nimmt die potenziellen Interessenten für die Baugebiete - etwa die Kommunikationszone oder das Wohnen am Schleißheimer Kanal in Hochbrück - auf und wird ihnen, je nach Projektfortschritt, einen Newsletter zukommen lassen. Das Formular enthält allgemeine Abfragen, wie den Familienstand und die Zahl der Familienmitglieder und eben die Frage, ob Kauf oder Miete gewünscht werden, ein Grundstück, ein Haus oder eine Wohnung. Wie die Stadt betont, geht aber kein Rechtsanspruch mit der Listenaufnahme einher. Für die Stadt seien damit "keine Verpflichtungen verbunden". Maßgeblich sei vielmehr die Teilnahme am späteren Bewerbungsverfahren.

Die Stadt empfiehlt den Interessenten, sich in regelmäßigen Abständen über den Verfahrensstand der Baugebiete auf der Internetseite der Stadt zu informieren. Fragen beantwortet die Liegenschaftsverwaltung im Rathaus, Telefonnummer 089/320 89-295. Nach Auskunft der Stadt haben sich am ersten Tag bereits gut hundert Leute gemeldet.