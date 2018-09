17. September 2018, 22:06 Uhr Garching Fitnesstraining für alle

Wer auch nach dem heißen Sommer noch Lust auf "Sport im Freien" hat, könnte beim Garchinger Sporttreff fündig werden. In Kooperation mit der Arbeiterwohlfahrt bietet Sporttherapeutin Stefanie Brayford Fitnessübungen zur Kräftigung von Muskulatur und Wirbelsäule an. Das Angebot richtet sich an Interessierte jeden Alters, auch ohne sportliche Kenntnisse. Am Dienstag, 18. und 25. September treffen sich die Teilnehmer jeweils um 18 Uhr am Awo-Kinderhaus, Kreuzeckweg 21. Weitere Termine werden donnerstags, 20. und 27. September, am Römerhof angeboten. Die Kosten betragen fünf Euro pro Termin, Anmeldung erfolgt über die Kursleiterin Stefanie Brayford unter info@bewegungsmoeglichkeit.de oder 0151/26 92 01 29.