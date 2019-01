29. Januar 2019, 22:00 Uhr Garching Fasching mit Flower Power

Die wilden Siebziger lässt die Garchinger Nachbarschaftshilfe heuer bei ihrem alljährlichen Weiberfasching am Donnerstag, 28. Februar, wieder aufleben. Unter dem Motto "Flower Power" wird im Theaterzelt im Garchinger Bürgerpark am Hüterweg ein Rahmenprogramm mit Musik und Tanz geboten. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass bereits von 19 Uhr an. Eintrittskarten sind gegen eine Spende am Dienstag, 5. Februar, von 17 bis 18.30 Uhr und am Mittwoch, 6. Februar, von 10.30 bis 12 Uhr im Büro der Nachbarschaftshilfe am Rathausplatz 1 erhältlich.