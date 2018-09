25. September 2018, 22:05 Uhr Garching Fachwirtin statt Sekretärin

Die Volkshochschule Garching bietet am Donnerstag, 27. September, 18.30 Uhr einen Informationsabend zum Lehrgang Fachwirtin und Fachwirt Büro- und Projektorganisation im VHS-Zentrum in Garching an. Beginn des Lehrganges ist am 12. Oktober. Die Fortbildung richtet sich vor allem an Assistentinnen und Assistenten sowie Sekretärinnen und Sekretäre, die verantwortungsvollere Aufgaben bis hin zu Führungstätigkeiten übernehmen und eine Ausbildungsberechtigung erwerben wollen. Teilnehmen können aber auch Personen aus anderen kaufmännischen Bereichen, Verwaltung oder Dienstleistung, sofern eine abgeschlossene Ausbildung und mehrjährige Berufserfahrung vorliegt. Die Fortbildung wird vom Staat unterstützt.