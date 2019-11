Wer hat ihn nicht diesen Traum? Es ist ganz einfach: Man muss nur an etwas glauben, dann passiert es auch. Zack, und schon geht der Wunsch in Erfüllung. In Nimmerland, der Heimat von Peter Pan, die auch von Elfen, Piraten und Meerjungfrauen bewohnt wird, ist das so. Kind sein kann so schön sein, und Peter Pan, der Anführer der verlorenen Jungs, wird einfach nicht erwachsen.

Am Sonntag, 24. November, bringt das "Theater mit Horizont" die Geschichte des schottischen Schriftstellers James Matthew Barrie von 15 Uhr an im Bürgerhaus, auf die Bühne. Das Theater mit Horizont wurde 1998 in der österreichischen Hauptstadt von Angela Handler und Clemens Handler gegründet und hat zahlreiche Musicalproduktionen kreiert. Mit zeitgemäßer Musik will das Ensemble bekannte Geschichten neu intonieren und erzählen und einem breiten Familien-Publikum zugänglich machen. "Der Zauberer von Oz" oder "In 80 Tagen um die Welt" gehören zu den jüngsten Produktionen, mit denen das Theater in Österreich, der Schweiz und Deutschland auf Tour war.

Jetzt stellen sich die Akteure die Frage, ob Peter Pan tatsächlich Kapitän Hook entkommen wird, und Wendy für immer in Nimmerland bleiben muss. Und dann ist da ja immer noch das Rätsel, warum Peter Pan eigentlich nicht erwachsen werden will. "Flieg vorbei am zweiten Stern rechts und dann immer geradeaus bis zur Morgendämmerung in das wunderbare Nimmerland, denn wer einmal dort war, dessen Herz wird immer jung bleiben" - wirklich, für immer?

Wer Antworten auf diese Fragen erhalten will, kann Tickets beim Kartenvorverkauf des Kulturreferats der Stadt Garching am Rathausplatz 3 erwerben; montags bis freitags von acht bis zwölf Uhr und am Donnerstag von 15 bis 18 Uhr (Telefon: 089/32 08 91 38; E-Mail: kartenvorverkauf@garching.de) oder im Ticketshop (garchingreservix.de).