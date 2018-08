5. August 2018, 22:03 Uhr Garching Esel und Ponys füttern

Mehr als 300 gerettete Tiere leben nach eigenen Angaben auf dem Gut Aiderbichl bei Iffeldorf. Der Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt Garching besucht das Gut am Samstag, 25. August, und bietet dort Führungen, Kinderschminken, Basteln, die Teilnahme an Fütterungen sowie die Mithilfe bei der Pflege von Eseln und Ponys an. Um 9 Uhr fährt der Verein am Helmut-Karl-Platz ab, die Rückkehr ist gegen 17 Uhr geplant. Interessierte können sich per E-Mail (wlandmann@gmx.de) anmelden, der Unkostenbeitrag beträgt zehn Euro.