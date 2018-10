9. Oktober 2018, 21:50 Uhr Garching Erfolgreiche Integration

In einer Gesprächsreihe der Pfarrei St. Severin und des Helferkreises Asyl Garching sprechen Menschen mit Migrationshintergrund über das Thema Integration. Einerseits soll die Veranstaltung Geflüchteten durch Beispiele Mut machen. Andererseits soll sie Einheimischen zeigen, welche Schwierigkeiten für Neuankömmlinge bestehen und wie man helfen kann, diese zu überwinden. Am Donnerstag, 11. Oktober, wird das Ehepaar Sefika und Koray Seymen von seinen Erfahrungen berichten. Die Familie lebt seit 18 Jahren in Garching und ist in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen engagiert. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr im Pfarrhaus von St. Severin an der Poststraße 8.