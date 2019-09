"Shinrinyoku" heißt auf Japanisch so viel wie Waldbaden. Einen Eindruck davon möchte Miki Sakamoto am Dienstag, 8. Oktober, von 19.30 Uhr an, den Besuchern ihrer Veranstaltung "Eintauchen in den Wald" in der Stadtbücherei Garching vermitteln. Die Japanerin lebt seit 1974 in Bayern und geht jeden Tag mit ihrem Mann in den Auwald, um Ruhe und Glück zu finden. Über Jahrzehnte entwickelt die Frau ihre Kunst des Waldspaziergangs weiter, in der sie Waldbaden, Buddhismus und Nature Writing verbindet. Der Spaziergang wird von der Cellistin Shoko Matsuyama begleitet. Kostenlose Karten gibt es an der Infotheke der Stadtbücherei im Bürgerplatz 11.