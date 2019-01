24. Januar 2019, 22:07 Uhr Garching Einblicke in die Forschung

"Was machen eigentlich die Forscher in Garching?" Diese Frage stellen sich womöglich einige. Um sie zu beantworten, lädt die TU am Sonntag, 27. Januar, zur Wissenschaftsmatinee ein. Professorin Gudrun Klinker stellt unter dem Titel "Gamifizierte Augmented Reality" vor, wie man mit Computerspielelementen die reale Welt mit IT verbinden kann. Die Matinee beginnt um 11 Uhr im Auditorium des Institute for Advanced Study der TU, Lichtenbergstraße 2a. Der Eintritt ist frei.