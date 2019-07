5. Juli 2019, 22:05 Uhr Garching Diskussion ums Klima

Über das Thema "Fridays for future - wir alle haben ein Zukunft - Umwelt und Klimaschutz in Garching" wird an diesem Samstag, 6. Juli, beim politischen Frühschoppen der Bürger für Garching von 11 Uhr an im Flamm's am Rathausplatz diskutiert. Mit von der Partie sind Teilnehmer der "Fridays for future"-Demos, Vertreter des örtlichen Bundes Naturschutz Garching, der Agenda 21 sowie der Umweltreferent der Stadt Christoph Marquart, und Energieberater Josef Euringer.