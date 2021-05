Die Garchinger sollen endlich wieder bedenkenlos in ihrem See baden können. Dafür soll die Stadt sich einsetzen und das Gewässer entsprechend reinigen, fordert die CSU in einem aktuellen Antrag. Um die Wasserqualität des Baggersees ist es zum Ärger der Anwohner schon länger nicht gut bestellt. Bei seiner jüngsten routinemäßigen Überprüfung hat das Landratsamt einen erhöhten Wert an E-Colibakterien festgestellt und rät daher zurzeit offiziell vom Baden im Garchinger See ab. Die CSU schlägt nun vor, ein umfassendes Konzept zur Reinigung zu erstellen und etwa zu prüfen, inwieweit es möglich ist, den See zu entschlammen und den Zu- und Ablauf zu verbessern.