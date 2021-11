Angesichts stark steigender Infektionszahlen weitet die Stadt Garching die Erreichbarkeit ihrer "Hotline Kontaktpersonenmanagement", die seit dem Frühjahr 2020 in Betrieb ist aus. Die Hotline (089/32 08 94 70) ist künftig von Montag bis Mittwoch jeweils von 8 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 16 Uhr erreichbar, donnerstags von 8 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr und am Freitag von 8 bis 12 Uhr. Die Hotline ist ausschließlich Index- und Kontaktpersonen vorbehalten. Zudem kann zum Kontaktpersonenmanagement per E-Mail Kontakt hergestellt werden (kontaktpersonenmanagement@garching.de). Bei allen anderen Fragen rund um Corona bittet die Stadtverwaltung, das Gesundheitsamt im Landratsamt zu kontaktieren, das dortige Bürgertelefon ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr besetzt (089/62 21 10 00).