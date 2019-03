18. März 2019, 21:36 Uhr Garching Christliche Gebetsrichtung

Die Frage "Wohin soll ich mich wenden?" steht im Mittelpunkt einer Veranstaltung der Garchinger Pfarrei St. Severin, die am Mittwoch, 20. März, im Pfarrhaus an der Poststraße 8 stattfindet. Ab 20 Uhr wird Gerhard Leibold, bis 2011 Ordinarius für Christliche Philosophie an der Universität Innsbruck, sich in einem Vortrag der Geschichte und Theologie der christlichen Gebetsrichtung widmen.