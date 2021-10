Wie geht es mit den großen Wohnbauprojekten in Garching und Hochbrück voran? Wie sieht es auf den Straßen aus und wo drückt Bewohnerinnen und Bewohner der Schuh? Am Mittwoch, 20. Oktober, haben die Bürgerinnen und Bürger Gelegenheit, sich über die jüngsten Entwicklungen in ihrer Stadt zu informieren. Die Bürgerversammlung findet heuer coronabedingt für alle Stadtteile gemeinsam im Bürgerhaus statt. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, sind Besucher aufgerufen, sich unter Tel. 089/320 89 157 oder per Mail an presse@garching.de anzumelden. Anträge können bis Mittwoch, 13. Oktober, schriftlich bei der Stadtverwaltung eingereicht werden.