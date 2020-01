Noch bis 31. Januar haben die Garchinger Zeit, ihre Anträge und Vorschläge für die beiden Bürgerversammlungen in der Stadt einzureichen. Diese müssen schriftlich formuliert sein, die Verwaltung im Rathaus, Rathausplatz 3, nimmt sie entgegen. Die erste Bürgerversammlung findet am Dienstag, 11. Februar, von 19 Uhr an im Feuerwehrhaus Hochbrück, Hohe-Brücken-Straße 29, statt; die zweite Versammlung wird am Dienstag, 18. Februar, von 19 Uhr an im Garchinger Bürgerhaus, Bürgerplatz 9, abgehalten. Bei beiden Versammlungen wird Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) einen Rechenschaftsbericht ablegen, Landrat Christoph Göbel (CSU) wird ein Grußwort halten, ehe über Anträge abgestimmt wird.